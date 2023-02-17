Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı 8-10 kişi, Karaçi Emniyet Müdürlüğüne saldırı düzenledi.

Karaçi Emniyet Müdürü Cavid Alem Odho, silahlı saldırıyı doğrularken, bir polisin yaralandığını belirtti.

Yetkililer, saldırganlar ile polis arasında çatışmanın devam ettiğini aktardı.

Geo News televizyonuna yansıyan görüntülerde, çok sayıda polis ve paramiliter birliğin yüksek güvenlikli bir yerleşke içerisinde yer alan Emniyet Müdürlüğünün etrafını sardığı görüldü.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netlik kazanmadı.