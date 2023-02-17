Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları Hartum Kampüsü'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Çok sayıda Türk ve Sudan vatandaşı, cuma namazının ardından depremde yaşamını yitirenler için TMV Okulları mescidinde saf tuttu.

Vatandaşlar, gıyabi cenaze namazının ardından dua etti.

Programa katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, kampüsün bahçesinde yaptığı konuşmada, "Vatanımız ve milletimiz olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Tarihi bir felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu felaket, hepimizi değiştirdi ama milletimizi birleştirdi. Büyük bir milli birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet gösteriyoruz." dedi.

Çobanoğlu, "Sudanlı kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Çok değerli yardımlarda bulunuyorlar. Büyükelçiliğimiz taziye dileklerinde bulunmak isteyen Sudanlılarla dolup taşıyor. Kanaat önderleri, siyasi parti liderleri, akademisyenler, STK'ler, iş insanları acımızı paylaşıyor, imkanları ölçüsünde yardımda bulunuyor. Hepsine müteşekkiriz. Bu zor günleri birlikte aşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.