Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Merkez Askeri Bölgesi Komutanlığına Korgeneral Andrey Mordviçyev, Doğu Askeri Bölgesi Komutanlığına Korgeneral Rustam Muradov, Batı Askeri Bölgesi Komutanlığına Korgeneral Yevgeniy Nikiforov, Güney Askeri Bölgesi Komutanlığına Korgeneral Sergey Kuzovlyev atandı.

Geçen yıl ağustos ayından itibaren Doğu Askeri Bölgesi komutanlığını yürüten ve resmi ataması bugün duyurulan Muradov, Ukrayna’daki operasyonda Vostok grubunu yönetiyor. Muradov, 2020-2021 yıllarında Karabağ’daki Rus barış gücünün de komutanlığını yapmıştı.

Mariupol’deki operasyonu yöneten ve şehri Rusya’nın kontrolü altına alan Mordiçyev ise Ukrayna’daki savaşta geçen yıl 4 ay kontrolünde tuttuğu Liman şehrinden Rus ordusunun geri çekilmesi nedeniyle “başarısızlıkla” suçlanan Aleksandr Lapin’in yerine geçti.

Nikiforov ise 2020’den 2023 ocak ayına kadar Doğu Askeri Bölgesi komutan yardımcılığı yapmıştı ve Suriye’de Rus askeri birliklerini yönetmişti.

Kuzovlyev, geçen yıl ekim-aralık aylarında Batı Askeri Bölgesi komutanlığı görevini yapmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ocak ayında ordunun kadrosunda değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.