Oxford Union, İsrail'i "İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" ilan eden önergeyi kabul etti

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Oxford Üniversitesindeki 202 yıllık topluluğun geçen hafta düzenlediği münazarada, Birleşmiş Milletler (BM) İzleme Örgütü Direktörü Hillel Neuer ile eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye karşı karşıya geldi.

"İsrail'in İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" olduğu önergesini destekleyen Iştiyye, İsrail'i "sömürgeci güçler tarafından kurulan yayılmacı kolonyal devlet" olarak niteledi. Eski Filistin Başbakanı, İsrail'i uluslararası hukuku tanımayan "parya devlet" olarak tanımladı.

Iştiyye, konuşmasında, İsrail'in, nükleer kapasiteye sahip, apartheid uygulayan, işgal, suç ve soykırım politikalarıyla bölgeyi sürekli çatışmaya sürüklediğini dile getirdi.

Bazı İsrailli siyasilerin ülkenin sınırlarının "Nil'den Fırat'a" kadar uzanması gerektiğini savunduğuna işaret eden Iştiyye, "Hepimiz, bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağının İsrail olduğunu söylemeliyiz." dedi.

Önergeye karşı çıkan Neuer ise Iştiyye'nin değerlendirmelerine de itiraz ederek bunun, "gerçeklerin tersine çevrilmesi" olduğunu öne sürdü.

Neuer, bölgesel istikrarın "savaş başlatan aktörlerle" ölçülebileceğini savunarak, "İsrail, 5 Arap ülkesinde terör vekillerini silahlandırmıyor, bunu yapan İran rejimidir." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Neuer, Orta Doğu'daki birçok Arap devletinin "gizliden de olsa kendi güvenliği için İsrail'e dayandığını" ileri sürdü.

Neuer, İran'ın geçen aylarda İsrail'e yönelik düzenlediği insansız hava araçları ve füze saldırılarına atıfta bulunarak "Arap ülkelerinin bu saldırıların durdurulmasına katkısı, bu akşamki önergenin gerçek dünyadaki yanıtıdır." diye konuştu.

İngiltere'nin en köklü münazara topluluklarından Oxford Union üyeleri, oturum sonunda düzenledikleri oylamada, 113'e karşı 265 oyla İsrail'i Orta Doğu'da "İran'dan daha büyük bir istikrarsızlık tehdidi" olarak tanımlayan önergeyi kabul etti.

Oxford Union, geçen yıl yapılan bir diğer münazarada da İsrail'i apartheid uygulamak ve soykırımdan sorumlu olmakla suçlayan önergeyi 59'a karşı 278 oyla kabul etmişti.