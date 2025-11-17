Duman 16.1ºC Ankara
AA 17.11.2025 13:33

Almanya'dan skandal karar: İsrail’e yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırıyor

Alman hükümetinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığı bildirildi.

Almanya'dan skandal karar: İsrail’e yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırıyor

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, 8 Ağustos’ta İsrail’e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Kornelius, kararın gerekçeleri arasında 10 Ekim’den beri yürürlükte olan ateşkesin de bulunduğunu ifade etti.

Almanya'nın ihracat yönergeleri genel olarak savaş ve kriz bölgelerine silah sevkiyatını yasaklıyor ancak istisnalar içerisinde Ukrayna ve İsrail yer alıyor.

İsrail, memnuniyetle karşıladı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya’nın ülkesine uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür etti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapan Saar, "Şansölye Merz'in kısmi ambargoya ilişkin kararı kaldırma yönündeki hamlesini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Saar, İsrail’e ambargo uygulayan diğer ülkeleri de Almanya’yı takip etmeye çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da dün Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştüğü, görüşmede siyasi ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Ne olmuştu?

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım Alman kamuoyunda tepkiyle karşılanmış ve hükümete silah ihracatı yapmaması yönünde baskılar yapılmıştı.

Almanya'daki kilise kurumları da İsrail'e yönelik silah ihracatına karşı uyarılarda bulunmuştu.

Berlin İdare Mahkemesi, geçen hafta, ihracat yasağını gerekçe göstererek birkaç Filistinlinin açtığı davaları reddetmişti.

Nikaragua, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine 1 Mart 2024'te Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Divanın kararında "soykırımın ve diğer savaş suçlarının işlendiği bir bölgeye silah sevkiyatı yapan devletlerin, işlenen suçlardan sorumlu tutulabilme ihtimalinin" olduğu vurgulanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybı yaklaşık 69 bin 179 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
AB Komisyonu: Türkiye, bölgesel istikrara katkı sunan belirleyici bir aktördür
