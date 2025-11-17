ABD'de kapanma nedeniyle ticari uçuşlara getirilen kısıtlamalar kaldırılıyor

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ülke çapında uçuşların azaltılmasını zorunlu kılan acil durum emrinin bugün kaldırılacağını bildirdi.

Duffy, uzun süren hükümet kapanması sırasında hava sahasının güvenliğini sağlayan FAA'nın "özverili güvenlik ekibine" teşekkür ederek, hava trafik kontrolörlerinin artık görevlerine geri dönebileceklerini belirtti.

Bedford ise ülkedeki 40 büyük havalimanında uygulanan ticari uçuş kısıtlamalarını sona erdireceklerini belirterek, ekiplerini kamu güvenliğine bağlılıkları dolayısıyla övdü.

FAA, 5 Kasım'da hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını açıklamıştı.

New York, Chicago, Los Angeles ve Atlanta'daki büyük havalimanları da söz konusu kısıtlamalardan en fazla etkilenenler arasında yer almıştı.