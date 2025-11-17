Apple CEO’su Tim Cook halefini arıyor

Financial Times’ın haberine göre Apple yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler olası bir geçiş için hazırlık yapıyor. Cook’un görevi, şirketin ocak ayı sonunda açıklanacak yıllık mali sonuçlarının ardından bırakabileceği iddia ediliyor.

Tim Cook, 2011’de Apple’ın kurucularından Steve Jobs’un yerine CEO olarak atanmıştı. 65 yaşındaki Cook, 14 yıldır şirketin başında bulunuyor.

Bu süreçte Apple’ın piyasa değeri 33 milyar dolardan 4 trilyon dolar seviyesine yükselerek dünyanın en değerli şirketlerinden biri hâline geldi.

Basında yer alan haberlere göre Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, Cook’un görevden ayrılması durumunda CEO adayları arasında öne çıkıyor.

Tim Cook’un görevden ayrılacağı iddiaları daha önce de gündeme gelmiş, ancak şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştı. Apple yönetimi konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.