Duman 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 17.11.2025 09:24

Apple CEO’su Tim Cook halefini arıyor

Teknoloji devi Apple’da yönetim değişikliği gündemde. ABD basınında yer alan haberlere göre Apple CEO’su Tim Cook’un gelecek yılın başında görevinden ayrılabileceği açıklandı. Cook’un halefini belirlemek için şirkette halihazırda bir planlama süreci yürütüldüğü ifade ediliyor.

Apple CEO’su Tim Cook halefini arıyor

Financial Times’ın haberine göre Apple yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler olası bir geçiş için hazırlık yapıyor. Cook’un görevi, şirketin ocak ayı sonunda açıklanacak yıllık mali sonuçlarının ardından bırakabileceği iddia ediliyor.

Tim Cook, 2011’de Apple’ın kurucularından Steve Jobs’un yerine CEO olarak atanmıştı. 65 yaşındaki Cook, 14 yıldır şirketin başında bulunuyor.

Bu süreçte Apple’ın piyasa değeri 33 milyar dolardan 4 trilyon dolar seviyesine yükselerek dünyanın en değerli şirketlerinden biri hâline geldi.

Basında yer alan haberlere göre Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, Cook’un görevden ayrılması durumunda CEO adayları arasında öne çıkıyor.

Tim Cook’un görevden ayrılacağı iddiaları daha önce de gündeme gelmiş, ancak şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştı. Apple yönetimi konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.

ETİKETLER
Apple
Sıradaki Haber
Amazon alarmda: Soya yasağının kaldırılması felaket getirebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
THY'den indirimli bilet kampanyası
10:39
Bakan Kurum: 11 ilimizde mutlu sona çok az kaldı
10:31
Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 art
10:28
27 ilde FETÖ operasyonu: 71 gözaltı
10:22
Dünya Bankası'ndan 554,4 milyon euroluk finansman
10:18
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
Kumluca 4 ürünle coğrafi işaret yolunda
Kumluca 4 ürünle coğrafi işaret yolunda
FOTO FOKUS
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ