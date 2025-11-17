Duman 9.8ºC Ankara
İHA 17.11.2025 08:15

Almanya kayıp neo-Nazileri arıyor: 535 tanesi sırra kadem bastı

Almanya'da, haklarında 714 tutuklama emri bulunan 535 şiddet yanlısı neo-Nazi'nin arandığı bildirildi.

Almanya kayıp neo-Nazileri arıyor: 535 tanesi sırra kadem bastı
[Fotograf: AP]

Almanya'da aşırı sağ tehlikesi her geçen gün artıyor. Ülkede şiddet yanlısı oldukları tespit edilen 535 neo-Nazi'nin sırra kadem bastığı ortaya çıktı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Alman Federal Meclisi'ndeki muhalefet partisi Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevaba göre, Alman polisi haklarında toplamda 714 tutuklama emri bulunan 535 şiddet yanlısı aşırı sağcıyı arıyor.

Bazıları yurt dışına kaçmış

Alman polisinin çok sayıda suça karışan aşırı sağcıların izine ülke genelinde yaptığı arama ve takiplerde rastlamadı. Bakanlık verilerine göre, aranan neo-Nazilerin 20'si Polonya'ya, 13'ü Avusturya olmak üzere 115'i yurtdışına kaçtı ve bulunamıyor. Yurtdışına kaçan 115 aşırı sağcının 39'u ise şiddet suçlarından aranıyor.

Almanya'da aşırı sağ tehlikesi

Almanya'da İç İstihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) bu yılın haziran ayında açıklanan ve 2024 yılına ilişkin verilerin, içeren raporuna göre, ülkede aşırı sağ görüşe sahip olan ve aşırı sağ faaliyetlerde bulunan 50 bin 250 kişi bulunuyor. Bunlardan 15 bin 300'ü şiddet yanlısı.

Rapora göre aşırı sağcıların işlediği suçların sayısı da bu tür kayıtların tutulmaya başlandığı 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Federal Polis Teşkilatının (BKA) kayıtlarına göre, 2024 yılında aşırı sağcılar 42 bin 788 suç işledi. Bu aşırı sağcıların 2023 yılına göre geçen yıl yüzde 50 daha fazla suç işlediklerini ortaya koyuyor. 

Almanya
