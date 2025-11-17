İran, kuraklık nedeniyle bulut aşılama çalışmalarına başladı

İran, ülkeyi etkisi altına alan tarihi kuraklık nedeniyle bulut aşılama çalışmalarına başladı. Resmî haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre ilk uygulama, İran’ın en büyük gölü olan ancak büyük ölçüde kuruyan Urmiye Gölü havzasında gerçekleştirildi. Çalışmaların Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde devam edeceği belirtildi.

Yağışlar yüzde 89 azaldı

İran Meteoroloji Kurumu, bu yıl yağışların uzun dönem ortalamasına göre yaklaşık yüzde 89 düştüğünü bildirdi. Ülkede son 50 yılın en kurak sonbaharı yaşanıyor.

Yetkililer, barajlardaki doluluk oranının bazı bölgelerde tek haneli seviyelere indiğini, özellikle Tahran, Doğu ve Batı Azerbaycan ile Markazi eyaletlerinde durumun kritik olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian geçen hafta yaptığı açıklamada, yağışların yetersiz kalması halinde Tahran’da su kullanımının kısıtlanabileceğini ve bazı bölgeler için “geçici tahliye” tedbirlerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bulut aşılama nasıl yapılıyor?

Bulut aşılama, yağış oluşturabilecek bulutlara uçaklar veya yer istasyonları aracılığıyla gümüş iyodür ya da potasyum iyodür gibi kimyasal tuzların verilmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu maddeler su buharının yoğunlaşmasını kolaylaştırarak yağmur oluşumunu destekliyor.

Teknik yöntem onlarca yıldır birçok ülkede kullanılıyor; Birleşik Arap Emirlikleri de son yıllarda benzer çalışmalara başvuruyor.

Halk yağmur duasına çıktı

Ülkede kuraklığın etkileri artarken, cuma günleri bazı camilerde vatandaşların yağmur duası için bir araya geldiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu ülkenin batı ve kuzeybatısında yağmur ve yer yer kar yağışı görüldüğünü açıkladı. Tahran’ın kuzeyindeki bir kayak merkezinde de sezonun ilk karı kaydedildi.