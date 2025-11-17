Puslu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 17.11.2025 08:02

İran, kuraklık nedeniyle bulut aşılama çalışmalarına başladı

İran, son 50 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele için Urmiye Gölü havzasında bulut aşılama uygulaması başlattı. Yağışların uzun dönem ortalamasına göre yüzde 89 azaldığı ülkede, baraj seviyeleri kritik düzeye inerken su tüketimine yeni kısıtlamalar gündemde.

İran, kuraklık nedeniyle bulut aşılama çalışmalarına başladı
[Fotograf: AA]

İran, ülkeyi etkisi altına alan tarihi kuraklık nedeniyle bulut aşılama çalışmalarına başladı. Resmî haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre ilk uygulama, İran’ın en büyük gölü olan ancak büyük ölçüde kuruyan Urmiye Gölü havzasında gerçekleştirildi. Çalışmaların Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde devam edeceği belirtildi.

Yağışlar yüzde 89 azaldı

İran Meteoroloji Kurumu, bu yıl yağışların uzun dönem ortalamasına göre yaklaşık yüzde 89 düştüğünü bildirdi. Ülkede son 50 yılın en kurak sonbaharı yaşanıyor.

Yetkililer, barajlardaki doluluk oranının bazı bölgelerde tek haneli seviyelere indiğini, özellikle Tahran, Doğu ve Batı Azerbaycan ile Markazi eyaletlerinde durumun kritik olduğunu açıkladı.

Tahran’da su krizi derinleşiyor, tahliye senaryosu masada
Tahran’da su krizi derinleşiyor, tahliye senaryosu masada

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian geçen hafta yaptığı açıklamada, yağışların yetersiz kalması halinde Tahran’da su kullanımının kısıtlanabileceğini ve bazı bölgeler için “geçici tahliye” tedbirlerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bulut aşılama nasıl yapılıyor?

Bulut aşılama, yağış oluşturabilecek bulutlara uçaklar veya yer istasyonları aracılığıyla gümüş iyodür ya da potasyum iyodür gibi kimyasal tuzların verilmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu maddeler su buharının yoğunlaşmasını kolaylaştırarak yağmur oluşumunu destekliyor.

Teknik yöntem onlarca yıldır birçok ülkede kullanılıyor; Birleşik Arap Emirlikleri de son yıllarda benzer çalışmalara başvuruyor.

Halk yağmur duasına çıktı

Ülkede kuraklığın etkileri artarken, cuma günleri bazı camilerde vatandaşların yağmur duası için bir araya geldiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu ülkenin batı ve kuzeybatısında yağmur ve yer yer kar yağışı görüldüğünü açıkladı. Tahran’ın kuzeyindeki bir kayak merkezinde de sezonun ilk karı kaydedildi.

ETİKETLER
İran Kuraklık
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:25
Fırtına deniz ulaşımını vurdu, feribot seferleri iptal
08:15
Berlin’de yere sigara izmariti atanlara 3 bin euro ceza verilecek
08:06
“Fotoroman çetesi”ne operasyon: 9 şüpheli yakalandı
07:29
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda
07:31
Mantar toplamaya gitti, ormanda kayboldu
06:29
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Kadıköy'de servis minibüsü bariyerlere çıktı: O anlar kamerada
Kadıköy'de servis minibüsü bariyerlere çıktı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ