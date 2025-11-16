Açık 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.11.2025 21:14

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde 135 zeytin ağacını söktü

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentine bağlı Deyr İstiya beldesinde yaklaşık 135 zeytin ağacını söktü.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde 135 zeytin ağacını söktü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Selfit Tarım Genel Müdürü İbrahim el-Hamed, İsrail ordusunun Deyr İstiya beldesine bağlı Kana Vadisi'nde Filistinli 3 çiftçiye ait 7 yaşını geçmiş yaklaşık 135 zeytin ağacını söktüğünü söyledi.

Filistinli yetkili, bu saldırının İsrail'in bölgedeki tarım alanlarına yönelik süregelen ihlallerinin devamı olduğuna dikkati çekti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre İsrail, son dönemde "güvenlik önlemleri bahanesiyle" Filistin topraklarında ağaç kesme talimatlarını artırdı.

İsrail ordusu, 2025'in ilk 8 ayında işgal altındaki Filistin topraklarında 681 dönümlük alanda ağaç kesme talimatı verdi.

Konseyin ekim ayındaki İsrail ihlalleriyle ilgili raporunda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun da yardımıyla 1200 zeytin ağacını söktüğü veya zarar verdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Bahis soruşturması genişleyebilir
21:23
DSİ 1389 personel alımı yapacak
21:18
İşgalci İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef aldı
21:13
İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz
21:11
Belçika'da binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi
21:00
Karabük'te devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalandı
Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ