Dünya
AA 16.11.2025 20:24

Katil İsrail ordusuna "Gazze'nin batısına saldırı için hazırlıklı olun" talimatı

Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında belirlenen "Sarı Hat" üzerinde faaliyetlere devam ettiklerini belirterek ateşkes anlaşmasına rağmen orduya söz konusu hattın İsrail kontrolünde olmayan bölgesine saldırı düzenlemek için hazırlıklı olma talimatı verdi.

Katil İsrail ordusuna "Gazze'nin batısına saldırı için hazırlıklı olun" talimatı

İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla Gazze Tümeni'nde durum değerlendirmesi yapan Zamir, burada açıklamalarda bulundu.

Zamir, Gazze Şeridi'nin sivil nüfusun boşaltıldığı yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tuttuklarını vurgulayarak İsrail ordusunun Sarı Hat üzerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ordunun Gazze Şeridi'nde büyük çaplı saldırıya geçmek için hazırlıklı olması gerektiğini ileri süren Zamir, Hamas'ın varlığını sürdürmesine izin vermeyecekleri ve Gazze Şeridi'nin silahsızlanmasını anlaşmayla olmazsa askeri saldırılarla yapacakları tehdidinde bulundu.

Zamir, İsrail ordusunun Ekim 2023'e ilişkin yürüttüğü soruşturmalara dair de sürecin değerlendirilmesi amacıyla bir uzman komitesi kurduğunu hatırlattı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Gazze'de üç gündür etkili olan yağışlar, onlarca çadırı su altında bıraktı
