AA 16.11.2025 21:09

Belçika'da binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, katil İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Belçika'da binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Başkentteki Kuzey Tren İstasyonu'nda bir araya gelen binlerce gösterici, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını talep etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak AB kurumları yakınındaki Jean Rey Meydanı'na yürüdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Sivilleri bombalamak meşru müdafaa değil. Soykırıma hayır de!", "Kurtuluşa erişene kadar direniş!" ve "Filistin için ayağa kalkın!" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Belçika hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Belçika İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
