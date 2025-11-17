AB Komisyonu: Türkiye, bölgesel istikrara katkı sunan belirleyici bir aktördür

Koopman, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve European Business Summit (EBS) işbirliğinde Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye İş Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye ile AB'nin aynı coğrafyayı paylaştığını ve ekonomilerinin çok güçlü biçimde iç içe geçmiş durumda olduğunu vurgulayan Koopman, aynı zamanda taraflar arasında tarihi bağların da önemli rol oynadığını dile getirdi.

Koopman, Türkiye'nin aynı zamanda AB'ye aday ülke, NATO üyesi ve ticaret ile karşılıklı çıkar alanlarının çoğunda AB'nin kilit ortaklarından biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin göç yönetimi ve terörle mücadele konusunda da güvenilir ortak olduğuna dikkati çeken Koopman, "Türkiye, bölgesel istikrara katkı sunan belirleyici bir aktördür. Aynı zamanda bölgesel bağlantısallığa da kilit önemde katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, konumu itibarıyla kilit bir ülke"

Koopman, konumu itibarıyla Türkiye'nin Suriye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesis edilmesi gibi farklı konularda kilit ülke olduğunu söyledi.

AB ile Türkiye’nin işbirliğini artırma hususunda ortak çıkarlarının bulunduğunu belirten Koopman, diyaloğun önemine işaret etti.

Türkiye ile AB arasında diyaloğu geliştirme potansiyelinin çok daha büyük olduğunu belirten Koopman, özellikle ekonomik ortaklık konusunda ilerleme sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

"Türkiye, Avrupa'nın vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır"

Koopman, Gümrük Birliği Anlaşması'nın üzerinde çalışmanın hala önemini koruduğunu vurgulayarak, "Yapıcı angajman devam ederse ve Kıbrıs meselesinde müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerleme görürsek Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna yönelik çalışmalar da yeniden başlayacaktır. Bu da elbette AB-Türkiye ilişkilerinin tüm potansiyelinin yeniden şekillenmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle iş dünyası açısından vize konusunun da önem taşıdığına işaret eden Koopman, son dönemde alınan vize kademelendirmesi kararının seyahat edenlere uzun süreli çok girişli vize verilmesine ilişkin daha elverişli kurallar sunduğunu dile getirdi.

Diğer taraftan iş dünyasının öngörülebilirlik ve güvenilirlik konularına büyük önem atfettiğini belirten Koopman, Türkiye'de en yüksek demokratik standartların korunmasının önem taşıdığını söyledi.

Koopman, "Avrupa, sadece siyasi bir proje değildir. Paylaşılan bir birlikte yaşama, ortak refah ve barış vizyonudur. Türkiye ise tarihi geçmişi ve dinamizmiyle bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.