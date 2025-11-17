Filistinli direniş grupları: ABD'nin karar taslağı, Gazze'ye uluslararası vesayeti dayatıyor

Filistinli direniş grupları ve siyasi güçler, yayımladıkları ortak açıklamada, söz konusu taslağın tehlikelerine dikkati çekti.

Açıklamada, taslağın Gazze'nin yönetimi ve yeniden inşasının geniş yetkilere sahip ulus üstü bir uluslararası organa devredilmesini öngördüğü, bunun da Filistin ulusal karar alma mekanizmalarına yabancı müdahalenin önünü açacağı ve Filistinlilerin kendi kendini yönetme hakkını zayıflatacağı vurgulandı.

Gazze'deki insani yardım çalışmalarının "ilgili Filistin kurumlarının koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların gözetiminde ve Filistin egemenliğine saygı temelinde" yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'ye yapılacak yardımların "siyasi ve güvenlik amaçlı araçlara dönüştürülmesi, yabancı kontrolünde bir baskı ve şantaj mekanizmasına çevrilmesi ve Gazze Şeridi'nin gerçekliğinin yeniden şekillendirilmesi" konusunda uyarılara yer verildi.

Taslağın bu hâliyle, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarını baltalayarak, örgütün mültecilerin vazgeçilmez haklarını koruma rolünü zayıflatabileceği kaydedildi.

Gazze'nin silahsızlandırılmasının veya Filistin halkının direniş ve kendini savunma hakkının ihlalini içeren tüm unsurların reddedildiği vurgulanan açıklamada, silah meselesine ilişkin her tartışmanın "işgalin sona ermesini, devlet kurma sürecini ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını garanti altına alacak siyasi bir sürecin parçası olması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, karar taslağında önerilen uluslararası gücün rolü de eleştirilerek, bu tür bir yapının işgalle "doğrudan koordinasyon içinde işgale hizmet eden" bir mekanizmaya dönüşme riski taşıdığına dikkat çekilerek, her türlü uluslararası gücün yalnızca BM yetkisi altında ve sahada yalnızca Filistin kurumlarıyla koordineli şekilde çalışması gerektiği ifade edildi.

Bu gücün görev tanımının "sivilleri korumak, yardım akışını sağlamak ve gerektiğinde tarafları ayırmakla sınırlı" olması, hiçbir koşulda güvenlik otoritesine veya ulusal olmayan bir yönetime dönüşmemesi gerektiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde herhangi bir yabancı askeri varlığı veya uluslararası üs kurulması "ulusal egemenliğin açık ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in devam eden ihlallerinden sorumlu tutulması ve Gazze geçişleri üzerindeki kontrolü nedeniyle sivillerin güvenliğinden ve açlıktan ölümlerden sorumlu sayılmasını sağlayacak uluslararası izleme mekanizmalarının kurulması çağrısında bulunuldu.

Plan ne içeriyor?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'da gelecek hafta yapılması planlanıyor.

İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF’nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.