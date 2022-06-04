İrlanda'da geçen sene sekizinci doğum gününü kutlamak için 8 şekilli balon alan Luke Ramone Harper, balondaki helyum gazını soluduktan sonra hayatını kaybetti.

Annesi Hilary McSweeney, başının üzerinde bir balonla tepkisiz bir halde üst katta yerde yüzüstü yattarken oğluyla karşılaştığını anlattı.

McSweeney, doğum gününden bir hafta önce alınan balonun üst katta süzülerek durduğunu ama sönmediğini, Luke'un balonu yeniden şişirmeye çalışırken bayıldığını düşündüğünü söyledi.

Anne McSweeney, oğlunun yüzündeki balonu çekerek temiz hava alması için bahçeye çıkartırken vücudunun gevşek olduğunu vurguladı.

Babası Harper, oğlunun seslerini değiştirme şekli nedeniyle helyum gazını solumuş olabileceğini söyleyerek, daha büyük çocukları da uyardı.

Olaydan bir yıl sonra dün Dublin Bölge Adli Tıp Mahkemesi'nde yapılan soruşturmada otopsi raporu açıklandı.

Otopsi raporunda, Luke'un kısmen sönmüş bir balondan helyum solumasının neden olduğu bir kalp durması nedeniyle beyne giden oksijen eksikliğinin bir sonucu olarak öldüğünü bulundu.