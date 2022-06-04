İspanya'nın Costa Blanca kıyısında, sahile nerden geldiği anlaşılamayan yaban domuzu denizden koşarak güneşlenen insanların arasına daldı.

Sahilde güneşlenen 67 yaşındaki bir kadını ısırarak yaraladı.

Yerel halk ve turistler tarafından havlularla çığlık atarak kovalanan yaban domuzu, başka kimseyi yaralamadı.

Cankurtaranlar, daha fazla soruna neden olmadan önce hayvanı sahilden ve sahildeki kalabalık kafelerden uzaklaştırmayı başardı.

Hayvanın denize nasıl düştüğü bilinmemekle birlikte, 5 bin dönümden fazla kıyı şeridinden oluşan yakınlardaki Serra Gelada Tabiat Parkı'ndan geldiği düşünülüyor.