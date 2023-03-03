Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 06:26Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Otomotivde yeni teknoloji: Almanya'daki arabayı İspanya'daki sürücü kullandı
İspanya'da devam eden "Mobil Dünya Kongresi"nde, iletişim teknolojisindeki son gelişmeler ortaya kondu. Uzaktan erişimle, Almanya'daki bir otomobil İspanya'daki sürücü tarafından kullanıldı.
İspanya'nın Barselona kentindeki "Mobil Dünya Kongresi"nde canlı yayınlanan bu görüntüler, iletişim teknolojisindeki son gelişmeyi ortaya koydu.
Barselona'daki sürücü, 5G teknolojisi yardımıyla Berlin'deki bir elektrikli aracı kullandı.
Sürücü aracı, bilgisayar ekranlarından oluşan bir platform üzerinden yönlendirdi.
Teknolojiyi geliştiren Alman firmasının üst düzey yöneticisi Thomas Von Der Ohe, büyük şehirlerde trafik sorununu çözmeye yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.
Söz konusu uygulamada kullanılan L4S adlı teknoloji, kesintisiz bağlantı sağlıyor.
Mobil ağların birinde sorun olursa diğeri devreye giriyor.
Etiketler: Almanya Elektrikli Araç İspanya Otomotiv
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