Beyaz Saray’da bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, iki ülkenin de “Müthiş birer NATO müttefiki” olacağını söyledi.

Türkiye’den de iki ülkenin üyelik süreçlerinin aynı hızda ilerlemeyebileceğine dair açıklamalar gelmişti.

Öte yandan İsveç ve Finlandiya hükümetleri, birlikte başvurdukları NATO'ya aynı anda üye olmak istediklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, “Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım” demişti.

Müzakereler bu yıl İsveç’teki Kuran yakma eylemleri sonrası Türkiye tarafından dondurulmuştu.