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Dünya
TRT Haber 27.12.2023 06:40

Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun ölü bulundu

Güney Kore polisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun ölü bulundu

Lee'nin çarşamba günü Seul'ün merkezindeki bir parkta, arabada ölü bulunduğu belirtildi.

Lee, yasadışı uyuşturucu kullanımı iddiaları nedeniyle soruşturma altındaydı.

Yonhap'ta yer alan habere göre Lee çarşamba sabahı Seul'deki bir parkta bir arabanın içinde kömür briketlerinin yanında baygın halde bulundu.

Karısı, Lee'nin evden ayrıldığını ve intihar notu gibi görünen bir şey bulduğunu polise bildirdi.

1975'te doğan Lee, Oscar ödüllü film "Parasite"de zengin bir ailenin babasını canlandırıyordu.

Ayrıca 2012 yapımı gerilim filmi "Helpless" ve 2014 yapımı "All About My Wife" gibi yapımlarda oynadı.

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