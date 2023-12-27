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Dünya
AA 27.12.2023 06:18

Fukuşima'dan tahliye edilenlere tazminatı Japon hükümeti değil TEPCO ödeyecek

Japonya'da mahkeme, 2011'deki deprem sonrası Fukuşima'dan tahliye edilenlere hükümetin değil nükleer santrali işleticisinin tazminat ödemekten sorumlu olduğuna hükmetti.

Fukuşima'dan tahliye edilenlere tazminatı Japon hükümeti değil TEPCO ödeyecek

Tokyo Yüksek Mahkemesinde 2011 depremi sonrası nükleer sızıntı yaşanan Dai-içi Santrali çevresindeki bölgelerden tahliye edilen Fukuşima kökenlilerin açtığı tazminat davası görüldü.

Mahkeme kararında, santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının 47 müştekinin 44'üne toplamda 23,5 milyon yen (165 bin dolar) ödeyeceğine hükmedildi.

Tokyo Bölge Mahkemesi'nin daha önceki kararında talep edilen tazminat miktarının yarıya indirildiği Yüksek Mahkeme kararında, Japonya hükümeti tazminat ödemekten sorumlu tutulmadı.

Kararda, Japonya Sanayi Bakanlığının deprem öncesinde "deniz duvarının güçlendirilmesi talimatına rağmen tsunami nedeniyle tesisin sular altında kalmasının önlenemeyeceğinin anlaşıldığı" kayda geçirildi.

Önceki kararda hükümet ve firma sorumlu tutulmuştu

Tokyo Bölge Mahkemesi, Mart 2018'deki benzer bir davada, "daha iyi tedbirler alınması halinde olayın önlenebileceğini" beyan ederek, olaydan hem Japonya hükümetini hem de TEPCO'yu sorumlu tutmuştu.

Bölge Mahkemesi söz konusu kararda, toplamda 59 milyon yen (414 bin 400 dolar) tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de yaşanan 9 büyüklüğünde deprem ile sonrasındaki tsunaminin Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.

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