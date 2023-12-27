Açık 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.12.2023 06:31

İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor: 24 saat içinde 241 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine saldırdı. Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini de hedef alınan noktalar arasındaydı. Savaş gemileri de Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını bombaladı. Bir günde 241 Filistinli katledildi.

İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor: 24 saat içinde 241 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yere savaş uçaklarıyla saldırdı.

Bölgenin güneyindeki Han Yunus'ta iki evi bombaladı. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de vuran İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini de vurdu. İletişim kesintilerinde kullanılan telsiz sistemi de saldırıda zarar gördü.

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki ekipleriyle temaslarının koptuğunu duyurdu.

Mülteci kampına top atışıyla saldırı 

Refah kentinde de bir ev bombaların hedefi oldu. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na da top atışıyla saldırı düzenledi.

Bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsrail, denizden de saldırıyor. Savaş gemileri, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını vurdu.

Bir günde 241 Filistinliyi katledildi, 382 kişi yaralandı

Gazze genelinde bir günde 241 Filistinliyi katledildi, 382 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de katlettiği 80 Filistinlinin naaşını konteyner içinde Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı'na teslim etti.

Cenazelerin bazılarının sadece uzuvlarının olduğu bir kısmının ise çürümüş halde olduğu belirtildi.

Gazze'deki insanlık dramı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden açıklama geldi.

Açıklamada, "Gazze'de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı." denildi.

İsrail'in saldırılarının en büyük mağdurunun Gazze Şeridi'ndeki siviller olduğu kaydedildi.  

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Fukuşima'dan tahliye edilenlere tazminatı Japon hükümeti değil TEPCO ödeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:45
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
07:02
Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun ölü bulundu
06:39
Çin Devlet Başkanı Şi'den "Tayvan ile birleşme sağlanacak" mesajı
06:36
Bingöl’de toplantı ve yürüyüşler 6 gün süreyle yasaklandı
06:19
Fukuşima'dan tahliye edilenlere tazminatı Japon hükümeti değil TEPCO ödeyecek
06:11
İsrail'in hava saldırısı Nur Şems mülteci kampında altı kişiyi öldürdü
80 kimliği belirlenemeyen Filistinli toplu mezara gömüldü
80 kimliği belirlenemeyen Filistinli toplu mezara gömüldü
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3'ten 9 saatlik başarılı test uçuşu
Bayraktar TB3'ten 9 saatlik başarılı test uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ