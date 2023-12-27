İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor: 24 saat içinde 241 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yere savaş uçaklarıyla saldırdı.

Bölgenin güneyindeki Han Yunus'ta iki evi bombaladı. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de vuran İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini de vurdu. İletişim kesintilerinde kullanılan telsiz sistemi de saldırıda zarar gördü.

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki ekipleriyle temaslarının koptuğunu duyurdu.

Mülteci kampına top atışıyla saldırı

Refah kentinde de bir ev bombaların hedefi oldu. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na da top atışıyla saldırı düzenledi.

Bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsrail, denizden de saldırıyor. Savaş gemileri, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını vurdu.

Bir günde 241 Filistinliyi katledildi, 382 kişi yaralandı

Gazze genelinde bir günde 241 Filistinliyi katledildi, 382 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de katlettiği 80 Filistinlinin naaşını konteyner içinde Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı'na teslim etti.

Cenazelerin bazılarının sadece uzuvlarının olduğu bir kısmının ise çürümüş halde olduğu belirtildi.

Gazze'deki insanlık dramı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden açıklama geldi.

Açıklamada, "Gazze'de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı." denildi.

İsrail'in saldırılarının en büyük mağdurunun Gazze Şeridi'ndeki siviller olduğu kaydedildi.