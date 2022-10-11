Guatemala Afet Önleme Ajansı, Alta Verapaz bölgesinde afet nedeniyle yıkılan bir evde aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Huehuetenango kentinde de arama kurtarma çalışmalarına katılan ve aralarında bir askerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaklaşık 1300 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı ülkede, 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kasırganın ve yağışların etkili olduğu El Salvador'da da yetkililer olağanüstü hal ilan etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkenin Guatajiagua bölgesinde nehirlerin taştı, bazı evler yağış ve fırtına nedeniyle çöktü.

Bölgede, şiddetli yağış sonucu yaşanan kazalarda 4 kişi öldü, kasırgadan korunmak için bir eve sığınan 5 asker de yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Bir kişi ise üzerine ağaç düşmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Komşu ülke Honduras'ta da 22 yaşındaki bir kadın sele kapılarak öldü. Ülkenin kuzeyinde bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Heyelan uyarısı

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, gelecek günlerde Orta Amerika ve Meksika'da yağışlara bağlı toprak kaymalarının meydana gelebileceği ve bazı bölgelerde yağışların 38 santimetreye kadar ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Kolombiya'da Julia Kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerden binlerce kişinin olumsuz etkilendiği bildirilmişti.

La Guajira yönetim merkezine bağlı Riohacha, Uribia ve Manaure kentlerinde, tropik fırtına olarak doğan ve 1. derecede kasırgaya dönüşen Julia, hasara neden olmuştu.