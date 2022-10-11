Scholz, Rusya ile gerilimin ardından ülkesinde baş gösteren enerji krizine dair açıklamada bulundu.

Almanya Başbakanı, "Eğer hepimiz -vatandaşlar, şirketler ve politikacılar- değişen duruma uyum sağlarsak bu kışı güvenle atlatacağız." ifadesini kullandı.

Scholz, Almanya'nın gaz depolamada yüzde 95'lik doluluk hedefine de neredeyse ulaştığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'yı ve Alman toplumunu bölmeyi istediğini vurgulayan Olaf Scholz, buna izin vermeyeceklerini söyledi.