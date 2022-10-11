İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'nin İranlı yetkililere yönelik "keyfi ve mesnetsiz" yaptırımları nedeniyle İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff Bakanlığa çağrıldı.

Tahran'ın itiraz protestosu İngiliz Büyükelçi'ye iletildi.

İngiltere'nin protestolarla ilgili yaptırımlarının "İran'ın iç işlerine müdahale" anlamına geldiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, İran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da Shercliff'e hatırlatıldı. İngiliz Büyükelçi ise durumu derhal Londra'ya bildireceğini ifade etti.

İngiltere, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahale eden bazı İranlı güvenlik yetkililerine yönelik dün yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

Yaptırım listesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani, Polis Teşkilatı Başkanı Hüseyin Eşteri, İran Polis Özel Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Hasan Keremi de yer aldı.