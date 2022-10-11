Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachis tarafından Ege'de provakasyon yapmakla ve Doğu tarafından finanse edilmekle suçlanan Norveç merkezli STK Aegen Boat Report (Ege Tekne Raporu) iddialara internet sayfasında yaptığı açıklamayla cevap verdi.

"Norveç Yunanistan'ın daha batısında"

Resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mitarachis'in bir kez daha şımarık ve tamamen asılsız iddialarına konu olmaktan tedirgin ve rahatsızız. Özellikle de Türkiye'deki 'insan tacirleriyle 'birlikte çalıştığımız' ve 'yardım ettiğimiz' ve 'Doğu tarafından finanse edildiğimiz' iddiasının tamamen yersiz olduğunu kamuoyuna açıklamamız gerektiğini hissediyoruz.

Biz 'Doğu' tarafından finanse edilmiyoruz.

Hibe finansmanımızın bir kısmı, merkezimiz olan Norveç'ten geldi. Norveç 'Doğu' değildir. Bay Mitarachis'in bildiğini umduğumuz Yunanistan'dan çok daha batıda.

Ayrıca Belçika'dan bir bağışçı ve İngiltere'den bir bağışçı tarafından hibe verildi.

Bay Mitarachis'e İngiltere ve Belçika'nın Norveç'ten daha batıda olduğunu, yani tespit ettiğimiz gibi Yunanistan'dan biraz daha batıda olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyoruz"

Neden Türkiye'nin siyasi iddialarını destekliyorlar?

STK, daha önce attığı bir Tweet'te, “Adaların Amerikan askeri teçhizatı ile doldurulması, özellikle 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması'nın ihlali olduğu için bazıları tarafından provokasyon olarak görülebilir. Yunanistan ise savaş tehdidi nedeniyle bunun meşru olduğunu söylüyor. Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletmesi durumunda, uluslararası hukuka göre bunu yapma hakkını saklı tutarsa, bir savaşı tetikleyebileceği anlamına gelir" dedi.

Euractiv haber sitesi STK ile temasa geçti ve bu tür siyasi bir pozisyonun STK misyonunun bir parçası olup olmadığını sordu.

Aegen Boat Report aktivisti Tommy Olsen, bunun Yunan hükümetinin vahşi, barbar ve tabii ki tamamen yasa dışı geri itmeleriyle ilgilenen bir STK için garip bir konu gibi görünebileceğini söyledi.

“Yunan hükümetinin Türk mevkidaşına yönelik saldırıları elbette kendi meselesi ve normalde yorum yapmayız. Ancak son aylarda, Yunanistan başbakanı, göç ve sivil koruma bakanları, Türk hükümetinin mültecileri 'araçsallaştırdığını' ve aynı zamanda bu hükümete başka şekillerde kamu saldırılarını artırdığını giderek daha fazla iddia ettiler” dedi.

"Bir STK olarak tamamen rolümüzün merkezinde"

Bunun ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Olsen, "Sonuç olarak Türk hükümetine yönelik her yeni saldırı “insan olarak hakları olan, yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için güvenli yerler arayan erkeklere, kadınlara ve çocuklara yönelik bir saldırı haline geliyor” dedi.

Yunan hükümetinin bu şekilde mültecileri etkin bir şekilde silah gibi kullandığını kaydetti.

Ayrıca, bunun Doğu Ege Adaları'ndaki gerilimi artırdığını ve bu adalara yeni gelenlerin durumunu daha da kötüleştirebileceğini vurguladı.

"Bu kesinlikle bir STK olarak bizimle sadece ilgili değil, tamamen rolümüzün merkezinde" dedi.