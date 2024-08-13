'Ölüm Olimpiyatları'nın birincisi: İsrail

Birçok devletin, sivil toplum kuruluşunun ve uluslararası kurumun yaptığı çağrılara rağmen işgalci İsrail, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları’ndan men edilmedi. Aslında bu konuda bir örnek vardı: Rusya.

Rusya 2022'de Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Olimpiyat ve FIFA turnuvalarından men edildi. 7 Ekim’den bu yana gece-gündüz her gün yüzlerce sivili katleden cani Binyamin Netanyahu ve hükümeti ise Batı’nın da desteğiyle yine taltif edildi.

Halbuki, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’ndan sanık sandalyesinde oturan bir İsrail var.

Öldürmede olimpiyat birincisi: İsrail

2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze, 11 aydır havadan, karadan ve denizden bombalanıyor. Onlarca ton bomba yerinden edilmiş, okullara sığınmış, çadırlarda kalan sivillerin üzerine yağmaya devam ediyor.

Ancak bunlar da yeterli olmuyor. İsrail kamuoyunda öldürmek konusundaki iştah bitmek bilmiyor. Bakanlar Gazze’ye yardımların girmesinin engellenmesini isterken, işgalci, fanatik Yahudiler yaşlı, kadın ve çocukların açlıktan ölmesini diliyor.

Büyük bir kısır döngünün içerisinde İsrail, siyasetçisi, fanatiği ve kamuoyuyla öldürme konusunda kendisiyle yarışıyor.

En az 300 sporcu katledildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında çoğunluğu spor akademileri üyesi ve çocuk olmak üzere çeşitli spor dallarında 400'ün üzerinde sporcu şehit oldu.

Paris Olimpiyat Oyunları’nda yüceltilen spor ve sporcu, söz konusu Gazze olunca hasır altı ediliyor. Ne Olimpiyat Komitesi ne de diğer spor federasyonları katledilen sporcular için sesini yükseltmiyor.

Birçok sporcusu İsrail tarafından katledilen Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus Futbol Kulübü Sözcüsü Ali Dahlan da bu sessizliğe dikkat çekiyor:

"Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) sağır edici sessizliğinin gölgesinde Filistinli sporcular öldürülüyor, kulübün genel merkezi saldırılar sırasında İsrail savaş uçakları tarafından bombalanarak yerle bir ediliyor, tesisler ve spor salonları yakılarak, stadyumlar buldozerlerle yıkılıyor. FIFA'nın İsrail'in bütün bu suçları karşındaki sessizliğini kınıyoruz."

Filistin’in bayrak taşıyıcıları da şehit oldu

İsrail saldırılarında çok sayıda Filistinli sporcu şehit oldu. İçlerinden bazıları ise Filistin bayrağını dalgalandıran önemli isimlerdi.

Olimpiyat oyunlarına katılan ilk Filistinli sporcu Majed Abu Maraheel Gazze’deki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda İsrail’in saldırıları sonrası yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

[Maraheel, 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 10.000 metre yarışında yarışmıştı.]

61 yaşında hayata veda eden Majed Abu Maraheel, 1996 yılında Atlanta’da düzenlenen Olimpiyat Oyunlarında Filistinlileri temsil eden ve bayrak taşıyan ilk sporcu olmuştu.

Maraheel’in Olimpiyatlara katılmasından bu yana 20’den fazla Filistinli sporcu Olimpiyat müsabakalarında yarışmayı başardı.

Filistin Olimpiyat Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hani El-Mussader de İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında şehit edildi.

Yine Paris Olimpiyatları'na katılmaya hazırlanan karate şampiyonu Nagham Abu Samra, aldığı yaralara yenik düşerek hayatını kaybetti.

[Samra, 2021 yılında kuşatma altındaki Gazze'de kendi spor merkezini de açarak, genç kızları spora, özellikle karateye teşvik etti.]

İsrail'in saldırısında başından ağır yaralanan ve bir bacağı kesilen Samra, Mısır’da tedavi görüyordu.

"Han Yunus efsanesi" lakaplı Muhammed Barakat ise Gazze Şeridi'nin güneyinde işgalci İsrail askerlerinin düzenlediği baskında şehit edildi.

114 gol atan 39 yaşındaki forvet, kaptanlığını yaptığı Han Yunus Gençlik Kulübü de dahil olmak üzere birçok futbol kulübünde oynadı. Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ve Ürdün'de, Al-Wahdat ve Suudi kulübü Al-Shoalah'da da top koşturmuştu.