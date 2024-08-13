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Dünya
AA 13.08.2024 07:44

Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 35 ölü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine dün düzenlediği hava saldırılarında 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 35 ölü

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimi ve güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bedr Camii yakınlarına düzenlenen saldırıda 6, Ebu Hasira Caddesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında yaralanan ve Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi gören bir genç de hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise 24 Filistinli İsrail ordusunun hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

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