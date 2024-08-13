Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2024 06:49

Uluslararası Göç Örgütü: Sudan'daki insani durum trajik noktaya ulaştı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'daki insani durumun trajik bir noktaya ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada, üç ay içinde çatışmaların yayılmasıyla tahmini 25,6 milyon insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalmasının beklendiği aktarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü: Sudan'daki insani durum trajik noktaya ulaştı

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da 16 aydır devam eden "acımasız çatışmalar" nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme krizine uyum sağlamaya çalışan milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu kıtlık, seller ve zorluklara dikkat çekildi.

Açıklamada, yarım milyon yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Zamzam Mülteci Kampı'nda, yüksek oranda yetersiz beslenme ve ölüme yol açan ciddi gıda kıtlığının yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, Sudan genelinde ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin neredeyse tamamının, ciddi düzeyde gıda güvensizliğinin görüldüğü bölgelerde yaşadığı vurgulandı.

"25,6 milyon insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalması bekleniyor"

Haziran ayından bu yana meydana gelen sellerin Sudan'ın 18 eyaletinin 11'inde 20 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtığı kaydedilen açıklamada, sellerin sebep olduğu altyapı sorunlarının yardım dağıtımının aksamasına yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada,"Önümüzdeki üç ay içinde çatışmaların yayılmasıyla tahmini 25,6 milyon insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalması bekleniyor" denildi.

IOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Othman Belbeisi, "Çatışmalar ve insani erişime yönelik kısıtlamalar devam ederse bu koşulların devam edeceğine ve daha da kötüleşeceğine şüphe yok. İnsani durum bir kırılma noktasına, felaket ve trajik bir noktaya ulaştı" dedi.

Sudan'daki sellerde 77 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın farklı eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye çıktığı açıklanmıştı.

Ülkede temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

ETİKETLER
Göç Sudan
Sıradaki Haber
Musk ile Trump'ın X yayınında teknik sorun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:44
Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 35 ölü
07:30
Yunanistan alevlerle boğuşuyor: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
07:10
Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 8 ölü
06:56
Fitch, İsrail'in kredi notunu düşürdü
06:42
Musk ile Trump'ın X yayınında teknik sorun
06:35
Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın
Katil İsrail'in sistematik silahı: Göç zulmü
Katil İsrail'in sistematik silahı: Göç zulmü
FOTO FOKUS
Cep telefonu bataryası böyle patladı
Cep telefonu bataryası böyle patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ