Uluslararası Göç Örgütü: Sudan'daki insani durum trajik noktaya ulaştı

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da 16 aydır devam eden "acımasız çatışmalar" nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme krizine uyum sağlamaya çalışan milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu kıtlık, seller ve zorluklara dikkat çekildi.

Açıklamada, yarım milyon yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Zamzam Mülteci Kampı'nda, yüksek oranda yetersiz beslenme ve ölüme yol açan ciddi gıda kıtlığının yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, Sudan genelinde ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin neredeyse tamamının, ciddi düzeyde gıda güvensizliğinin görüldüğü bölgelerde yaşadığı vurgulandı.

"25,6 milyon insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalması bekleniyor"

Haziran ayından bu yana meydana gelen sellerin Sudan'ın 18 eyaletinin 11'inde 20 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtığı kaydedilen açıklamada, sellerin sebep olduğu altyapı sorunlarının yardım dağıtımının aksamasına yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada,"Önümüzdeki üç ay içinde çatışmaların yayılmasıyla tahmini 25,6 milyon insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalması bekleniyor" denildi.

IOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Othman Belbeisi, "Çatışmalar ve insani erişime yönelik kısıtlamalar devam ederse bu koşulların devam edeceğine ve daha da kötüleşeceğine şüphe yok. İnsani durum bir kırılma noktasına, felaket ve trajik bir noktaya ulaştı" dedi.

Sudan'daki sellerde 77 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın farklı eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye çıktığı açıklanmıştı.

Ülkede temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.