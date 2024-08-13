Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2024 06:40

Musk ile Trump'ın X yayınında teknik sorun

Elon Musk'ın Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile X sosyal medya platformunda yapacağı yayında teknik sorun yaşandı. Yayın bu sebeple planlanan saatten geç başladı.

Musk ile Trump'ın X yayınında teknik sorun
[Fotograf: AA]

Türkiye saatiyle 03.00'de başlaması planlanan Musk-Trump yayınına birçok kullanıcı erişemedi.

Musk, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "X üzerinde büyük bir DDOS saldırısı olduğu görülüyor. Bunu durdurmak için çalışıyoruz. En kötü ihtimalle, daha az sayıda canlı dinleyici ile devam edeceğiz ve konuşmayı daha sonra yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sistemi daha önce 8 milyon eşzamanlı dinleyici ile test ettiklerinin bilgisini paylaşan Musk, yayına daha az sayıda eşzamanlı dinleyici ile devam edeceklerini ve ardından düzenlenmemiş kaydı yayınlayacaklarını belirtti.

Musk'ın Trump ile yayını teknik sorun nedeniyle planlanan saatinden geç başladı.

DDOS (Distributed Denial-of-Service) saldırısı, bir sistemi belirli kapasite sınırlarının üstünde veriye maruz tutma yoluyla düzenlenen saldırılar sonucu kullanıcıların sisteme veya siteye girişinin engellenmesi anlamına geliyor.

ETİKETLER
Donald Trump Elon Musk
Sıradaki Haber
Suriye'de 5,2'lik deprem: Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:44
Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 35 ölü
07:30
Yunanistan alevlerle boğuşuyor: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
07:10
Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 8 ölü
06:56
Fitch, İsrail'in kredi notunu düşürdü
06:50
Uluslararası Göç Örgütü: Sudan'daki insani durum trajik noktaya ulaştı
06:35
Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın
Katil İsrail'in sistematik silahı: Göç zulmü
Katil İsrail'in sistematik silahı: Göç zulmü
FOTO FOKUS
Cep telefonu bataryası böyle patladı
Cep telefonu bataryası böyle patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ