Suriye'de 5,2'lik deprem: Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 103 kilometre mesafede, merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23.56'da meydana gelen deprem, 19,38 kilometre derinlikte kaydedildi.

August 12, 2024

Sarsıntı, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

Hatay Valiliği: İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yok

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Söz konusu ilçede bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlardan Cemil İbiş, şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını anlattı. İbiş, evlere girmeye çekindiklerini söyledi.



