Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2024 22:39

Geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen 'en sıcak temmuz' olarak kayıtlara geçti

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) ölçümlerine göre geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen 'en sıcak temmuz' olarak kayıtlara geçti

NOAA'dan yapılan açıklamada, temmuzda ölçülen ortalama küresel yüzey sıcaklığının 20. yüzyıl ortalamasının 1,21 derece üzerinde olduğu bildirildi.

NOAA'nın 175 yıllık küresel verilerine göre tarihin "en sıcak temmuzu", aynı zamanda üst üste en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 14. ay oldu.

Açıklamada ayrıca, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları kayıtlara geçen "en sıcak temmuz ayını" yaşarken Kuzey Amerika'nın da "en sıcak ikinci temmuzu" gördüğü belirtildi.

Öte yandan, aynı ayda ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları ise "en sıcak ikinci temmuz" olarak kaydedildi.

Ulusal Çevresel Bilgi Merkezinin (NCEI) küresel yıllık sıcaklık sıralaması tahminlerine göre 2024'ün kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olma ihtimali yüzde 77 olarak belirlendi, en sıcak 5 yıl arasında yer alma olasılığı ise kesin görülüyor.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları ABD
Sıradaki Haber
5 ülkeden ortak 'Gazze' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Yılmaz: Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında
00:51
Suriye'de 5,2'lik deprem: Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi
23:40
Soykırımcı İsrail, Han Yunus'ta bir evi bombaladı: 10 Filistinli öldü
23:29
Kahramanmaraş'ta baraja giren kişi kayboldu
23:18
Parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
22:55
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail'in sistematik silahı: Göç zulmü
Katil İsrail'in sistematik silahı: Göç zulmü
FOTO FOKUS
Cep telefonu bataryası böyle patladı
Cep telefonu bataryası böyle patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ