Avrupa Komisyonu'ndan X’e “kapatma” tehdidi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve X’in sahibi Elon Musk arasında başlayan tartışmaya Avrupa Birliği Komisyonu da katıldı.

Komisyon Musk’a bir mektup gönderdi ve uyarıda bulundu.

Avrupa Komisyonu'nun iç piyasadan sorumlu üyesi Thierry Breton Musk’a X platformundan gönderdiği mektubunda İngiltere’deki aşırı sağcı şiddet olaylarını hatırlattı.

