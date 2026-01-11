Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.01.2026 07:54

Trafik düzenini bozana rekor cezalar yolda

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta da yoğun bir mesai bekliyor. Meclis Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.

Trafik düzenini bozana rekor cezalar yolda
[Fotograf: AA]

En düşük emekli aylığının yükseltilmesi, trafikte düzenin sağlanmasına ilişkin düzenlemeler, doğum izninin artırılması çalışmaları. Meclis yoğun mesaisini yeni haftada da sürdürecek.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak. Asgari ücret işveren desteği de bin 270 liraya çıkarılacak. Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu mali tablosu da ele alınacak.

Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif de bu hafta Çevre Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve krediler haczedilemeyecek.

Trafikte başka araca saldıranın ehliyetine 60 gün el konulacak

Meclis Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Düzenlemeye göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları da 30 gün trafikten men edilebilecek. Drift, makas ve konvoy ihlalleri ile yol güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetlerine de 60 gün el konulacak.

Kadınların doğum izninin artırılmasına yönelik kanun teklifine ilişkin çalışmalar da sürüyor. Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.

ETİKETLER
TBMM
Sıradaki Haber
Türkiye'de son 30 yılın en sıcak 5'inci aralık ayı yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:41
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslimi Mart 2027'de
07:49
Türkiye'de son 30 yılın en sıcak 5'inci aralık ayı yaşandı
06:35
Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
06:25
68 il için "sarı" uyarı: Fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine dikkat
06:15
Feribot seferlerine fırtına engeli
06:13
Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta açıklanacak
Gazze'de enkazların arasında günlük yaşam
Gazze'de enkazların arasında günlük yaşam
FOTO FOKUS
Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu
Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ