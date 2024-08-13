ABD Büyükelçisi Flake: Gerilimin tırmanmaması için Türkiye İran'ı ikna etmeli

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Flake, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" şeklinde konuştu.

Türk yetkililerin gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Flake açıklamasında Ankara'da yapılan, ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında da Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını hatırlattı.