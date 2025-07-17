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Dünya
CNN International 17.07.2025 06:57

Olimpiyat sporcusu yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Norveçli kayak kros sporcusu ve 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalyalı ismi Audun Groenvold, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Norveç Kayak Federasyonu, 49 yaşındaki eski sporcunun ölümünü çarşamba günü duyurdu.

Olimpiyat sporcusu yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Federasyon açıklamasında, “Audun Groenvold’un ani vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisi, yakın zamanda bir dağ kulübesi gezisi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldı” ifadeleri yer aldı.

Yıldırım çarpmasının ardından hızla hastaneye kaldırılan Groenvold, tedavi altına alınsa da salı gecesi hayatını kaybetti.

Alp disiplininden kayak krosta dünya derecelerine

Groenvold, kariyerine Norveç’in Alp disiplini milli takımında başladı. 1999’da İspanya'nın Sierra Nevada kentinde düzenlenen Dünya Kupası iniş yarışında üçüncülük elde etti. Daha sonra serbest stil kayak ve kayak krosta yarışmaya başladı.

2005 Dünya Şampiyonası’nda kayak krosta bronz madalya kazanan Groenvold, 2007 yılında ise genel kayak kros kupasını kazandı. 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda bronz madalya alarak Norveç adına tarihi bir başarıya imza attı ve yarış kariyerini bu başarıyla sonlandırdı.

Antrenörlük ve yorumculuk yaptı

Groenvold, sporu bıraktıktan sonra Norveç milli takımında antrenörlük yaptı ve televizyonlarda spor yorumculuğu görevini üstlendi.

Norveç Kayak Federasyonu Başkanı Tove Moe Dyrhaug, “Norveç kayak camiası, Alp disiplini ve serbest stil toplulukları için çok şey ifade eden önemli bir figürünü kaybetti. Ardında büyük bir boşluk bıraktı,” açıklamasında bulundu.

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