Dünyada yaşanan aşırı sıcaklıklar, gelecekteki olağanüstü sıcaklıkların sinyalini veriyor.

AB'nin Dünya gözlem programı Copernicus, dünya çapındaki uydulardan, uçaklardan ve hava istasyonlarından alınan milyarlarca ölçümü kullanarak bilgisayar tarafından oluşturulan analizlerden dünya sıcaklıklarına ilişkin verileri topladı.

Kanada'yı ve ABD'nin bazı bölgelerini vuran sıcak hava dalgası sırasında yakın zamanda kaydedilen eşi görülmemiş derecede yüksek sıcaklıklar yaşandı.

İngiltere yağmura ve buluta rağmen, en sıcak ikinci Haziran ayını yaşadı.

Geçtiğimiz ay dünya çapında kaydedilen en sıcak dördüncü Haziran oldu.

Sıcaklık rekorları korkutuyor

Kuzey Amerika rekor düzeydeki en sıcak Haziranını kaydetti.

Kanada ve kuzeybatı ABD'de, bazı şehirlerde sıcaklıklar önceki kayıtların 5 santigrat derece üzerinde kaydedildi.

Meteorologları şok eden ise dünyanın daha fazla sıcak hava dalgası yaşaması değil, sıcaklık rekorlarının bu kadar büyük marjlarla giderek daha fazla kırılması oldu.

Rusya bölgesindeki aşırı sıcaklarla ilgili bir araştırma, insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan bu sıcaklıklara ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu gösterdi.

Kanada, sıcak hava dalgası çalışmalarından da benzer sonuçlar bekliyor.

İnsanlık olağanüstü sıcaklara zemin hazırlıyor

Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü'nden Profesör Friederike Otto "Her on yılda bir dünya sera gazı emisyonlarını artırdı ve bu da ısınma oranını artırdı. Dolayısıyla ısı kayıtları daha sık kırılıyor" dedi.

Otto, dünyadaki birçok ülkenin şu anda taahhüt ettiği sera gazı emisyonlarında çarpıcı azalmalar elde edilse bile, bugünkünden daha sık ve daha yoğun sıcak hava dalgaları görüleceğine dikkat çekiyor.

Prof Otto, dünyanın şu anda yaşadığı artan sayıdaki sıcak hava dalgalarından kaynaklanan risklerin yeterince ciddiye alınmadığına inanıyor.

Isı dalgaları "Sessiz katiller"

Prof Otto’nun "sessiz katiller" olarak tanımladığı ısı dalgaları ise arkalarında bir yıkım izi bırakmıyor.

Otto insanların kötü yalıtılmış ve klimasız evlerinde sessizce öldüklerini belirtti.

İstatistikçiler genellikle olaydan sadece aylar sonra aşırı ölüm oranını hesaplayabiliyor.

Uzmanlar ülkelerin olağanüstü sıcaklıklara hazırlanması ve bu konuda yatırım yapması gerektiğini vurguluyor.