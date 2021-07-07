Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Koordinatörlüğü, "güçlü ebeler sağlıklı nesiller" sloganıyla, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinde 20 ebeye seminer düzenledi.

Rasulayn Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Ahmet Yusuf, seminerin, ebelik hizmetinin toplum sağlığı açısından önemini anlatmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İlk etapta Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki 20 ebeye seminer verildiğini belirten Yusuf, yıllardır süregelen doğru bilinen yanlış kavramları düzeltmenin ana hedeflerden biri olduğunu dile getirdi.

Yusuf, seminere katılan ebelerin bölge halkı için önemli katkıda bulunacağını kaydetti.

Seminere katılan ebelerden Galiye Türkmen, seminerin yeni ebeler için moral verici olduğunu söyleyerek katılımcıların yeni bilgilerle donatılarak ebelik mesleğinde doğru adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı ve Suriye Milli Ordusu'nun destek verdiği Barış Pınarı Harekatı'yla Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı.