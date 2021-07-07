Florida'da fırtına için hazırlıklar yapılırken, Tampa'da okullar ve devlet daireleri kapatıldı, birçok etkinlik ertelendi.

Florida Valisi Ron DeSantis, hava tahminlerine göre Elsa'nın sabah saatlerinde kıyı şeridini vurmasının beklendiğini söyledi.

Vali, "Kasırgayı ciddiye almamız gerekiyor, şu an tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Rüzgar hızı saatte 115 kilometre

Tampa Bay'den gelen ilk haberler, bölgede can ya da mal kaybı olmadığını gösterdi.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre, Elsa'nın bugün kaydedilen en yüksek rüzgar hızı saatte 115 kilometre oldu.

Elsa'nın Florida'nın iç kesimlerinden geçtikten sonra sırasıyla Georgia, Carolina ve Virginia'yı etkileyeceği tahmin ediliyor.

Miami'deki çalışmaları zora soktu

Kasırga, 24 Haziran Miami'de "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısının aniden çökmesinden sonra arama-kurtarma çalışmalarını zora sokmuştu.

Binanın kalan kısmı ise güvenli olmadığı gerekçesiyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.