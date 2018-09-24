Okyanusun ortasından 49 gün sonra kurtarıldı

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, 14 Temmuz'da Endonezya Batı Sulevasi eyaletine bağlı Guam açıklarında çalıştığı balık tuzağıyla okyanusa sürüklenen Aldi Novel Adilang, 49 gün sonra bir yük gemisi tarafından kurtarıldı.

Adilang, 49 gün boyunca büyük korku yaşadığını anlatarak, "Okyanusun ortasında ufacık bir balık tuzağının üstünde 49 gün yaşam mücadelesi verdim. Önümden 10 büyük gemi geçti. Onlara kendimi göstermek için elimden geleni yaptım ancak başaramadım" dedi.

"Kıyafetimle süzdüğüm deniz suyunu içtim"

Balık tutmak için denize açılırken yanına birkaç günlük yiyecek aldığını söyleyen Adilang, "Yiyeceklerim bitince balık tutarak gıda ihtiyacımı karşıladım. Kıyafetimle süzerek içtiğim deniz suyu ile de su ihtiyacımı giderdim" diye konuştu.

Adilang, defalarca okyanus sularına atlayarak intihar etmeyi planladığını ancak ailesini düşünerek bundan vazgeçtiğini anlattı.

Yanındaki cihazla gönderdiği sinyallerin 49 gün sonra bir yük gemisine ulaştığını belirten Adilang, gemi mürettebatının kendisini Guam yakınlarında kurtardığını söyledi.

Adilang, yük gemisiyle Japonya'ya gittiğini, Osaka'daki Endonezya Başkonsolosluğu'nun yardımıyla ülkesine döndüğünü sözlerine ekledi.

Adilang'ın sağlık durumu iyi

Zayıflamış ve bitkin halde bulunan Adilang'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ahşaptan yapılan ve sadece bir kişinin sığabileceği büyüklükteki balık tuzakları, Kuzey Sulevasi'de yaygın olarak kullanılıyor. "Rompong" olarak adlandırılan balık tuzaklarında kürek ya da motor yok. Deniz işçileri, kıyıdan 125 kilometre açıkta sabitlenen tuzaklarda tek başına günlerce kalıyor.

Kaynak: AA