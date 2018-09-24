Avrupa Veri Gazeteciliği Ağı: Avrupa başkentleri ısınıyor

Avrupa genelinde veri toplayan ve çalışmalar yapan Avrupa Veri Gazeteciliği Ağı (EDJNet) yayımladığı son raporunda, küresel ısınmanın Avrupa başkentlerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Yaklaşık 100 milyon verinin analiz edildiği rapor, bir önceki yüzyıla göre 21. yüzyılda tüm Avrupa başkentlerinin ısındığını ortaya çıkardı.

Etkilenen bölgeler Baltıklar, Endülüs ve Güneydoğu Romanya

Raporda üye ülkelerin Paris İklim Anlaşması'nın yeryüzü sıcaklığındaki artışı 1,5 dereceyle sınırlandırmayı hedeflediği vurgulanarak, bazı Avrupa şehirlerinde bu limite şimdiden ulaşıldığı uyarısı yapıldı.

Özellikle etkilenen bölgelerin Baltıklar, Endülüs ve Güneydoğu Romanya olduğu açıklanan raporda, buralarda sıcaklık artışının 20. yüzyıla göre birkaç dereceye vardığı belirtildi.

"Sıcak hava dalgaları ölüme yol açıyor"

Raporda, yeryüzü sıcaklığındaki artışın insan sağlığına ciddi etkileri olduğu açıklanırken, 2000'den bu yana sıcak hava dalgalarının binlerce kişinin ölümüne yol açtığı vurgulandı.

Batı Avrupa'da 2003'e damgasını vuran sıcak hava dalgasının 70 bin kişinin ölümüne yol açtığı belirtilen raporda, bu yıl Avrupa'da etkisini gösteren sıcak havaların sonuçlarının analiz edilmesi gerektiği bilgisi yer aldı.

Raporda araştırmaların, sıcak havanın aynı zamanda şiddet içeren suçları artırdığı, öğrencilerin başarısını etkilediği ve ulaşım yollarına zarar verdiğini ortaya koyduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA