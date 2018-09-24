Çin, vergi kararları nedeniyle ABD'yi "zorbalıkla" suçladı

Şinhua haber ajansına göre Çin, ABD'yi "ticarette zorbalık uygulamalarında bulunmak, ekonomik önlemlerle diğer ülkeleri yıldırmak ve küresel ekonomiye zarar vermek" ile suçladı. Çin ayrıca Washington'ı "ekonomi tarihindeki en büyük ticaret savaşını başlatmakla" itham etti.

Vergi kararları

Washington, "haksız ticari uygulamaları" gerekçe göstererek, 24 Eylül itibarıyla Çin'den satın aldığı ve toplam değeri 200 milyar doları bulan yaklaşık 6 bin ürün üzerindeki gümrük verilerini artırdı. Çin'in misillemesi ise, 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi koymak oldu.

ABD'nin son hamlesi ile Temmuz ayından bu yana ek vergi getirilen Çin ürünlerinin ticari değeri 250 milyar dolara ulaştı. Bu da Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın yarısının yeni vergilere tabi olması anlamına geliyor.

Amerikalı ticaret yetkililerince verilen 2016 yılı rakamlarına göre, Çin'in ABD ile ithalat ve ihracatı içeren toplam dış ticaret hacmi 578,2 milyar dolar. Yani ABD, Çin'in en çok ticaret yaptığı ülke.

Yürürlüğe giren ek vergiler

ABD'nin yeni koyduğu ek gümrük vergilerinden yaklaşık 6 bin farklı ürün etkileniyor. El çantaları, pirinç, tekstil ürünlerine ek vergiler konuldu ancak akıllı saatler ve mama sandalyesi gibi ürünlere ek vergi gelmedi.

Listedeki Çin ürünlerini ithal eden ABD şirketleri yüzde 10 ek vergi ödemek zorunda kalacak. İki ülke arasında bir anlaşma sağlanamadığı takdirde, gelecek yılbaşından itibaren vergi oranı yüzde 25'e çıkacak.

Çin ise, Amerikan malı küçük uçak, bilgisayar ve tekstil ürünlerine ek yüzde 5 vergi, kimyasallar, et ve şarap gibi ürünlere ise yüzde 10'luk ek vergi getiriyor.

Üçüncü aşamada toplam değeri 267 milyar doları bulan Çin ürünlerine ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda, Çin'in ABD'ye ihraç ettiği tüm kalemlerde yeni vergiler getirilecek.

Kaynak: BBC