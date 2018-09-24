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İngiltere Kanser Araştırma Kurumu: Kadınlarda kanserin başlıca nedeni obezite olacak

İngiltere Kanser Araştırma Kurumu (Cancer Research UK), 2043 yılına kadar kadınlarda obezitenin tetiklediği kanserlerin ilk sıraya yerleşeceğini belirtti.

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İngiltere Kanser Araştırma Kurumu: Kadınlarda kanserin başlıca nedeni obezite olacak

İngiltere Kanser Araştırma Kurumu'nun yaptığı araştırmada, günümüzde kadınlarda görülen kanserin yüzde 12'sinin sigara içmeye ve yüzde 7'sinin aşırı kiloya bağlı geliştiği vurgulanırken, 25 yıl içinde bu oranların değişeceği açıklandı.

Gelecek yıllarda sigara içme oranının azalması ancak obezite oranlarının artmasının beklendiği belirtilen araştırmada, 2035 yılına kadar kadınlarda görülen kanserin yüzde 10'unun sigara içmeye ve yüzde 9'unun aşırı kiloya bağlı gelişeceği tahmin edildi.

Araştırmada, 2043 yılına kadar ise kadınlarda obezitenin tetiklediği kanserlerin ilk sıraya yerleşebileceği aktarıldı.

Ayrıca çalışmada, sigaranın lösemi, akciğer, mesane, bağırsak, rahim, pankreas ve mide gibi kanser türlerine, obezitenin ise bağırsak, safra kesesi, böbrek, karaciğer, meme, yumurtalık ve tiroid kanserine yakanlama riskini artırdığı bilgileri yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: sigara, Obezite, kilo, kanser, ingiltere kanser araştırma kurumu, kadın
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