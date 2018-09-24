Gazze'deki katliam İsrail'e boykot olarak dönüyor

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaptığı katliam, İsrail'e karşı boykotu ciddi derecede artırdı.

Filistin'e dünya genelindeki destek büyüyor

Gazze'deki katliamın ardından İsrail'i akademik ve kültürel faaliyetlerde boykot etmek için uzun yıllardır devam eden kampanyalara dünya genelinde destek büyüdü.

Latin Amerika'daki 17 ülkeden 500'ü aşkın sanatçı, Nisan ayında imzaladıkları bildiriyle İsrail'i boykot etme kararı aldı. Sanatçılar, Filistinlilerin insan haklarına saygı duyma yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar İsrail'de hiçbir sanatsal faaliyete katılmayacakları ve İsrail yardımlarını kabul etmeyeceklerini taahhüt etti.

Dünya çapında 140 sanatçı ise yayımladıkları açık mektupla, gelecek yıl İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine destek verdi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan mektupta, "Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli" denildi.

İsrail büyükelçiliğinin sponsor olduğu festivali boykot ettiler

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen ay düzenlenen "Pop-Kültür" müzik festivaline İsrail büyükelçiliğinin sponsor olmasına tepki gösteren Young Fathers grubu ve Amerikalı müzisyen Thurston Moore'un da aralarında olduğu sanatçılar, Filistinliler ile dayanışma amacıyla festivali boykot ettiklerini duyurdu.

Boykota katılan Young Fathers grubu üyeleri Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, her zaman ırkçılığa ve antisemitizme karşı olduklarını vurgulayarak, barışçıl bir çözümü, Filistinlilerin topraklarında güven içinde yaşamalarını desteklediklerini vurguladı.

Bunu İsrail'de yapılan Meteour Müzik Festivali'e yönelik boykotlar izledi.

İngiliz şarkıcı Elvis Costello, Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, "Cat Power" adıyla anılan ABD'li Charlyn Marie "Chan" Marshall'ın yanı sıra ABD'li rock grubu Montreal, Meteour Müzik Festivali'ndeki konserlerini iptal etti.

Montreal grubu, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "İsrailli siyasi ve askeri liderlerin Filistin halkına yönelik ölümcül, acımasız politikalarını devam ettirdiği bir süreçte, vereceğimiz konseri iptal etmekten başka uygun bir hareket olmadığını anladık" ifadeleriyle konsere katılamayacaklarını hayranlarına duyurdu.

Kudüs'te Haziran ayında düzenlenen "İsrail Festivali"nin katılımcılarından Portekiz Ulusal Tiyatrosu Müdürü ve oyun yazarı Tiago Rodrigues de İsrail'i boykot hareketine katıldığını ve festivale katılmayacağını açıkladı.

Akademisyenlerden boykota destek

Filistinlilere karşı yaptığı ihlaller nedeniyle İsrail'i boykot hareketine sanatçıların yanı sıra akademisyenlerden de büyük destek geldi.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi'nde görevli 40'tan fazla akademisyen boykota destek olmak amacıyla yayımladıkları bildiride, İsrail akademik kurumlar ve bu kurumların liderleriyle iş birliği yapmayacaklarını açıkladı.

Bildiride, İsrail'den Filistinlilerin sürüldükleri topraklarına geri dönmesi gibi uluslararası hukuk kurulları ve temel insan haklarına uyması çağrısı yapıldı.

Boykota bir destek de ABD’li akademisyen John Cheney-Lippold'den geldi.

Michigan Üniversitesi'nin Amerikan Kültürü Bölümü Dijital Çalışmaları programında öğretim görevlisi olan John Cheney-Lippold, Tel Aviv Üniversitesi'ne gitmek isteyen bir öğrencisine "siyasi" gerekçelerle referans mektubu vermeyi reddetti.

BDS'nin kampanyaları meyvelerini verdi

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS Hareketi'nin başlattığı kampanyalar sayesinde, İsrail'de düzenlenmesi planlanan bir dizi etkinlik de iptal edildi.

İsrail ile Arjantin milli futbol takımları arasında Haziran ayında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçı, kampanya sayesinde iptal edilen etniklerin başında geldi.

Maçın, "İsrail'in Kudüs'ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini" vurgulayan Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin'in hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona'da da gösteri düzenledi.

Gelen tepkilerin ardından Arjantin milli futbol takımı İsrail ile yapacağı dostluk maçını iptal etti.

Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain, ESPN televizyonuna yaptığı açıklamada iptal kararının toplumun yararına olduğunu vurgulayarak, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de (İsrail'e) gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İptal kararına oldukça bozulan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'ndaki İzlanda maçında penaltı kaçırmasının ardından paylaştığı mesajda, "Arjantin ile İzlanda arasında oynanan maç, Messi'nin İsrail ile yapılacak hazırlık maçına ne kadar ihtiyaç duyduğunu bize gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

BDS'nin başlattığı kampanya sayesinde iptal edilen bir başka önemli organizasyon ise, ABD'li şarkıcı Lana Del Rey’in Eylül ayındaki İsrail konseri oldu.

Şarkıcı hem hayranlarından hem de BDS'nin başlattığı kampanya çerçevesinde gelen tepkiler üzerine İsrail'deki Meteor Müzik Festivali'ne katılmayacağını açıkladı.

Del Rey, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Benim için hem Filistin hem de İsrail'de sahne almak ve hayranlarıma eşit şekilde yaklaşmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı "gelecekte hem İsrailli hem de Filistinli hayranlarını ziyaret etmeyi umduğunu" belirterek konsere katılmayacağını duyurdu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler kara, hava ve deniz ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açarak katliam yapıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde, 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA