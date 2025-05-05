Okyanusun her katmanında mikroplastik bulundu

Dört kıtadan bilim insanlarının katıldığı bir araştırmada, 2014 ile 2024 yılları arasında okyanuslardaki 1885 farklı noktadan örnekler toplandı.

Bulgular, mikroplastiklerin yalnızca yüzeyde değil, okyanusun tüm derinliklerine kadar indiğini gösteriyor.

En derin noktada bile binlerce plastik parça

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’ndaki Mariana Çukuru’nda, yaklaşık 6700 metre derinlikte, her metreküpte 13 bin 500 mikroplastik parçacığı tespit etti. Bu, şimdiye kadar belgelenmiş en derin mikroplastik kirliliği olarak kayıtlara geçti.

Mikroplastikler su sütununda asılı kalıyor

Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojisi Ajansı’ndan araştırmacı Shiye Zhao, küçük boyutları nedeniyle mikroplastiklerin su sütununda uzun süre asılı kaldığını ve bu nedenle deniz canlıları için daha büyük risk oluşturduğunu belirtti.

Daha büyük plastik parçaları dibe çökerken, mikroplastikler okyanus canlılarıyla daha sık temas ediyor.

Karbon döngüsüne de karıştılar

Araştırmaya göre, mikroplastikler sadece bir kirlilik unsuru değil, aynı zamanda okyanusun doğal karbon döngüsüne de dahil oluyor. Bu da onların atmosferle okyanus arasındaki dengeyi etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Kalıcı hale geliyorlar

Hakemli bilim dergisi Nature’da yayımlanan çalışmada şu ifadelere yer verildi:

“Okyanustaki mikroplastikler çoğunlukla geri alınamaz ve zamanla kalıcı hale gelir.”

2020’de yapılan bir başka araştırma da, Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat fazla plastik kirliliği olduğunu ortaya koymuştu.

İnsan sağlığı için de tehdit

Mikroplastikler yalnızca çevresel bir sorun değil; giderek artan bir halk sağlığı tehdidi. Çin’deki Zhejiang Tarım ve Ormancılık Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, mikroplastiklerin insan organlarında saptandığı ve rahim ağzı kanseri ile lezyonlar gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceği belirtilmişti.

Araştırmacılar, farklı plastik türlerinin çeşitli insan dokularında bulunduğunu ve bu durumun sağlık açısından kaygı verici olduğunu vurguladı. Ancak net bir neden-sonuç ilişkisi kurulabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu ifade edildi.