Eta Aquarid meteor yağmuru başlıyor: Türkiye'den izlenebilecek mi?

Gökyüzü tutkunları için heyecan verici anlar yaklaşıyor. Eta Aquarid meteor yağmuru, 5-6 Mayıs gecesi zirve noktasına ulaşacak. Bu doğa olayı, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı kozmik toz bulutlarının Dünya atmosferine girmesiyle meydana geliyor.

Dünya, her yıl Halley’in yörüngesinden geriye kalan parçacıkların içinden geçerken bu görsel şölen oluşuyor. Atmosfere saatte onlarca göktaşı girdiğinde, gökyüzünde arka arkaya parlayan izler görmek mümkün oluyor.

Eta Aquarid yağmuru, gökyüzünde Kova (Aquarius) takımyıldızı yönünden geliyor gibi göründüğü için bu ismi taşıyor.

En iyi izleme zamanı: Şafak öncesi saatler

Güney yarımküre, bu meteor yağmurunu en yoğun haliyle izleyebilecek. Saatte 50-60 meteora kadar sayılabilir. Türkiye gibi kuzey yarımkürede ise bu sayı saatte 20-30 civarında olacak.

Ay, bu dönemde yüzde 64 dolunay evresinde olsa da, zirve saatlerinde batmış olacağı için gözlem açısından sorun teşkil etmeyecek.

Hala geç değil: Gösteri tüm hafta sürecek

Zirve 5-6 Mayıs'ta olsa da, Eta Aquarid yağmuru Mayıs sonuna kadar zayıflayarak devam edecek. Yani kaçırırsanız bile hala izleme şansınız var. Tek yapmanız gereken, ışık kirliliğinden uzak, açık bir gökyüzü bulmak ve şafak öncesinde biraz erken uyanmak.