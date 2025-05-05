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Dünya
Guardian 05.05.2025 07:56

60 yıldır kayıptı, sağ bulundu

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 1962 yılında 20 yaşındayken kaybolan Audrey Backeberg, 82 yaşında başka bir eyalette sağ ve iyi durumda bulundu. Olayın arkasında suç unsuru yok.

60 yıldır kayıptı, sağ bulundu

ABD’nin Wisconsin eyaletinde 60 yıl önce kayıplara karışan Audrey Backeberg'in yaşadığı ortaya çıktı. Sauk Bölgesi Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, 1962 yılında 20 yaşındayken kaybolan Backeberg’in, başka bir eyalette hayatta ve iyi durumda olduğu belirtildi. Hangi eyalette bulunduğu ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

"Kendi isteğiyle ortadan kayboldu"

Şerif Ofisi, yürütülen soruşturmada Backeberg’in kaybolmasının suç ya da zorla alıkoyma nedeniyle değil, kendi kararıyla gerçekleştiğini tespit ettiklerini açıkladı. 1962’de evinden ayrılan kadının o dönemde eşiyle sorunlar yaşadığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiaları da kamuoyuna yansımıştı.

60 yıldır kayıptı, sağ bulundu

Annesi ve iki çocuğunu geride bıraktı

Backeberg’in, evliliğinde sorunlar yaşadığı ve eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyette bulunduğu bildirildi. O dönem annesi ve iki çocuğuyla yaşayan kadın, son olarak bir arkadaşının anlatımına göre Wisconsin’den otobüsle Indiana’ya gitmiş, ardından izini kaybettirmişti.

Backeberg’in dosyası, bölgede soğuk vaka dosyalarının yeniden incelenmesi kapsamında dedektif Isaac Hanson’a atandı. Hanson, kayıp kadına ait ipuçlarını Ancestry.com adlı genetik soy araştırma platformu sayesinde buldu. Kız kardeşinin DNA profili üzerinden ulaşılan veriler, dedektifi doğru adrese yönlendirdi.

“Mutlu ve pişman değildi”

Dedektif Hanson, kadını ilk kez yerel bir polis aracılığıyla teyit ettikten sonra, “10 dakika sonra beni aradı. 45 dakika konuştuk. Kararından pişman değildi, hayatını kurmuş ve devam etmişti” dedi.

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