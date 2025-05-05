ABD'de avukat, davaya girmemek için müvekkilini öldürmekle suçlanıyor

ABD'nin Ohio eyaletinde, 53 yaşındaki hemşire Aliza Sherman’ın 2013 yılında öldürülmesiyle ilgili olarak boşanma avukatı Gregory Moore tutuklandı. Moore'un, müvekkilini davasını mahkemeye taşımamak için öldürdüğü iddia ediliyor.

Sherman, 24 Mart 2013'te, Cleveland şehir merkezindeki avukatının ofisinin önünde beklerken arkadan yaklaşan bir kişi tarafından 10'dan fazla bıçak darbesiyle öldürülmüştü. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polis, olay yerinde kapüşonlu bir kişinin kaçtığını gösteren görüntülere rağmen, Moore’u ancak geçtiğimiz hafta birinci derece cinayet, komplo, ağırlaştırılmış cinayet ve adam kaçırma dahil çok sayıda suçtan resmen suçladı.

NBC News’un ulaştığı iddianameye göre Moore, Sherman’la öldürüldüğü gün mesajlaşmış ve saat 16.30’da ofisinde buluşmak istemişti. Olaydan hemen önce ve sonra Sherman’a mesaj attığı ve onu aradığı da belirlendi.

Savcılığa göre, bu iletişim çabaları Moore’un saldırıdan habersizmiş gibi görünerek sahte bir izlenim oluşturma amacı taşıyordu.

Cinayetin hemen ardından dava görülecekti

Büyük jüri iddianamesinde Moore’un, müvekkilini öldürerek boşanma davasının ilerlemesini engellemek istediği ifade edildi. Duruşma, Sherman’ın ölümünden bir gün sonra başlayacaktı.

Avukat, 2012 yılında, savunması gereken diğer davalara hazırlıksız yakalandığını itiraf etmekten kaçınmak için birkaç mahkemeye telefonla asılsız bomba ihbarı yaptığı gerekçesiyle daha önce mahkum edilmişti.

Moore, 2017 yılında Sherman’ın ölümüyle ilgili soruşturmada yetkililere yanıltıcı ifade vermek ve sahtecilik suçlarını kabul etmişti. Şimdi ise hakim karşısına çıkacak.