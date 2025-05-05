Atacama Çölü üzerinde gökyüzü yeşil parlıyor: Hayır Kuzey Işıkları değil

Avrupa Güney Gözlemevi’ne (ESO) bağlı La Silla Gözlemevi'nin kamerası, Şili'nin ışık kirliliğinden uzak Atacama Çölü'nde gökyüzünü yeşile boyayan olağanüstü bir doğa olayını görüntüledi. Bu yeşil parıltı aurora değil, adı airglow: yani atmosferin üst katmanlarından yayılan doğal bir ışık.

Airglow ile aurora arasındaki fark ne?

Airglow genellikle aurorayla karıştırılsa da iki olay tamamen farklıdır.

Airglow, Güneş’ten gelen ultraviyole ışınların, atmosferdeki atom ve molekülleri uyararak yaydığı sürekli ama çok hafif bir ışımadır.

Auroralar ise Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşimi sonucu oluşan, çok daha parlak ve geçici ışık patlamalarıdır.

Airglow, çıplak gözle görülemeyecek kadar sönüktür; yalnızca yüksek hassasiyetli kameralar tarafından, çok karanlık yerlerde görüntülenebilir. Yeşil rengi genellikle oksijen atomlarının enerjiyi serbest bırakmasından kaynaklanır. Bazen kırmızı ya da sarı tonlarda da görülebilir.

La Silla’da gökyüzüyle iç içe teleskoplar

Airglow görüntüsünün çekildiği karede ayrıca üç teleskop da bulunuyor. ESO’nun 3.6 metrelik teleskobu, Samanyolu’nu adeta duman gibi gösteren etkileyici konumda. Sol üstte İsviçre’nin Leonhard Euler 1.2 metre teleskobu net şekilde görülüyor. Daha zor fark edilen teleskop ise üst kısımlarda saklanan New Technology Telescope.

Ziyaret etmek mümkün ama bir farkla… La Silla Gözlemevi’ni gündüzleri ziyaret etmek mümkün. Ancak gece çalışmalarını etkilememek adına ziyaretler yalnızca gündüz saatlerinde yapılıyor. Bu yüzden airglow’u çıplak gözle göremeseniz de, teleskopları yakından inceleme fırsatı sunuluyor.