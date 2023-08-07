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Dünya
DHA 07.08.2023 12:00

Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı

ABD’nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle Atlantik Okyanusu açıklarında kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos’ta yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Charles Gregory adlı genç, cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldı ve akşamüzeri geri dönmemesi üzerine kendilerine kayıp olarak bildirildi.

Sahil güvenlik, Florida eyaletinin Atlantik Okyanusu açıklarında havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarında, 5 Ağustos Cumartesi günü Charles Gregory’i yarısına kadar su almış teknede sağ olarak tespit etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yetkililer, Gregory’nin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını duyurdu.

Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı.   

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