Ukrayna'da, Rusya ile başlanan görüşmelere rağmen henüz tam sükunet ortamı sağlanamadı.

Başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmaya devam ediyor.

TRT Haber ekibi siren seslerinin yükseldiği Odessa’da.



Sıcak bölgeden son durum anbean @trthaber’de. pic.twitter.com/52mQpnv1o2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2022

TRT Haber ekibi, olayı yerinde görüntüledi.

Dün de başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmuştu. Sirenlerin çaldığı esnada, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri devreye girmişti.



