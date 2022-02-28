Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Odessa'da siren sesleri yükseliyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna'nın Odessa kentinde, Rusya'nın saldırılarına karşı siren sesleri duyulmaya devam ediyor. Sıcak bölgeden son durum TRT Haber'de..
Ukrayna'da, Rusya ile başlanan görüşmelere rağmen henüz tam sükunet ortamı sağlanamadı.
Başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmaya devam ediyor.
TRT Haber ekibi siren seslerinin yükseldiği Odessa’da.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2022
Sıcak bölgeden son durum anbean @trthaber’de. pic.twitter.com/52mQpnv1o2
TRT Haber ekibi, olayı yerinde görüntüledi.
Dün de başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmuştu. Sirenlerin çaldığı esnada, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri devreye girmişti.
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